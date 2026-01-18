Social-democrata Miguel Poiares Maduro vai votar em Seguro na segunda volta

"Eu apoiarei claramente e votarei em António José Seguro", afirmou na RTP o antigo ministro do PSD e membro da comissão política do candidato presidencial Marques Mendes, ressalvando que não estava a falar em nome do partido, mas a expressar a sua opinião pessoal.

Poiares Maduro referiu que compreende "muito bem" que Marques Mendes "queira exprimir neste momento que não é dono dos votos de quem votou nele".

"Do ponto de vista do PSD, também é mais importante e será melhor um presidente como António José Seguro do que como André Ventura. O principal objetivo de André Ventura é substituir o PSD na governação, não vejo que o PSD tenha interesse em alimentar essa aspiração", disse.

Poiares Maduro sublinhou ainda que "dos pontos de vista dos princípios, da função presidencial, do entendimento fundamental do regime político" está "mais próximo de António José Seguro do que André Ventura".

"Se André Ventura chegasse a Presidente da República ele ia presidencializar o regime, ele quer ser primeiro-ministro e na medida que o conseguisse iria governar através da Presidência da República", disse.

A segunda volta das eleições presidenciais vão ser disputadas entre António José Seguro e André Ventura.

Marques Mendes ficou em quinto lugar nas eleições realizadas hoje.