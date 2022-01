Sondagem. Aumenta a diferença ente PS e PSD

Se as eleições fossem hoje, o PS vencia as legislativas com 39% dos votos. É o que indica a sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público. O segundo partido mais votado seria o PSD, com 30% das intenções de voto. Há um aumento da diferença de votos entre socialistas e sociais-democratas.