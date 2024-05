Sondagem Católica. AD e PS com empate técnico nas europeias

A maioria dos inquiridos diz, neste estudo realizado entre os dias 13 e 18 de maio, que vai votar nas próximas eleições. O Chega é terceiro.Mais de metade dos inquiridos, 63 por cento, diz que vai votar de certeza nas eleições europeias. Só seis por cento dizem com segurança que não vão às urnas no dia 9 de junho.Mais de dois terços dos que pensam votar tencionam fazê-lo no local de voto habitual, apesar do dia das eleições calhar numa véspera de feriado em fim-de-semana alargado.Quanto ao voto em mobilidade, ainda é estranho para muitos, 64 por cento dos inquiridos não sabia que pode votarem qualquer mesa de voto do país sem inscrição prévia.Agora, a obrigatória ficha técnica: