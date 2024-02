Sondagem Católica. AD só alcança maioria absoluta com o Chega

Tal como na sondagem divulgada a 23 de fevereiro, a Aliança Democrática volta a surgir na linha da frente. Segundo o inquérito conhecido esta quarta-feira, a coligação liderada por Luís Montenegro alcança 33 por cento, na conversão da intenção direta de voto em estimativas de resultados eleitorais.São ainda assim menos dois por cento do que na sondagem divulgada na semana passada.De seguida surge o PS, com 27 por cento de votos, também abaixo do resultado anterior (menos dois por cento). O Chega permanece como terceira força política e mantém-se nos 17 por cento.

Indecisos e tendências demográficas

Segundo a intenção direta de voto desta sondagem, 20 por cento dos inquiridos não sabe em quem irá votar. São mais 3 por cento do que no inquérito anterior.



Transferência de voto desde as últimas eleições

Ficha Técnica:



Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 22 e 26 de fevereiro de 2024. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1207 inquéritos válidos, sendo 43% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 32% da região Norte, 22% do Centro, 32% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 3% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base nos dados do recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 43%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1207 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.





*Foram contactadas 2815 pessoas. De entre estas, 1207 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.

Segundo esta sondagem, o Partido Socialista não consegue alcançar uma maioria com coligações à esquerda em nenhuma das hipóteses. No mais favorável dos cenários, alcançaria no máximo apenas 96 deputados num entendimento entre PS, Bloco de Esquerda, Livre, CDU e PAN.Nesta sondagem da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e jornal Público, os dados foram recolhidos entre os dias 22 e 26 de fevereiro, na reta final dos vários debates entre candidatos que decorreram durante o último mês.Na caracterização sociodemográfica do voto (por sexo, idade e nível de escolaridade), destaca-se nesta sondagem, em vários quadrantes, o elevado número de indecisos que ainda não sabe como votaria.Por exemplo, com base neste inquérito, o voto das mulheres distribui-se entre Aliança Democrática (24%) e Partido Socialista (22%), mas a percentagem de quem “não sabe” em quem irá votar sobrepõe-se à de qualquer partido (26%).A maioria dos votos dos homens vai para a AD (25%), com o PS e o Chega a surgirem empatados (19%). Há 12 por cento de inquiridos do sexo masculino que não sabem em quem irão votar.Na divisão pelas várias faixas etárias, os mais jovens (entre os 18 e os 34 anos) preveem votar na Aliança Democrática (24%), Seguem-se o Chega (18%), Iniciativa Liberal (10%) e só depois Partido Socialista (8%). Há no entanto uma elevada percentagem (21%) que “não sabe”, o que fica à frente dos números de Chega, IL e PS.Verifica-se praticamente o mesmo resultado para a faixa etária entre os 35 e os 64 anos. A maioria vota na AD (24%), mas há 23% dos inquiridos entre estas idades que não sabe como irá votar. De seguida, PS e Chega são os que recolhem mais intenções de voto (19 e 14%, respetivamente).Por fim, entre os eleitores acima dos 65 anos, o PS assegura a vantagem, com 32% de intenção de voto. Segue-se a AD com 27% dos votos e só depois os indecisos (13% dos votos). O Chega alcança 8%.Em relação ao nível de escolaridade, o PS ganha entre os eleitores que têm até ao 3º ciclo (27% votaria PS). Destes inquiridos, 22% expressou preferência de voto na AD e 18% assume que não sabe em quem votaria.Entre os inquiridos que têm o ensino secundário, a AD leva vantagem (24%), seguida de perto pelo número de indecisos (23%). O PS obteria 19% logo seguido pelo Chega, com 14%.Na categoria de inquiridos com formação no ensino superior, a grande maioria opta pela Aliança Democrática (29%). Há ainda 20% que não sabe como vota e 17% destes eleitores inquiridos afirmaram votar no PS. O terceiro partido mais votado desta categoria é a Iniciativa Liberal (8%).Há ainda alguns dados a assinalar desta sondagem que dizem respeito à transferência de votos desde as legislativas de 2022. Ou seja, procura-se apurar se há grandes flutuações entre os vários partidos desde a última eleição até à atualidade.De forma esperada, os inquiridos que votaram no PSD e CDS há dois anos vão agora votar na Aliança Democrática, que junta os dois partidos em coligação. Há ainda assim 15 por cento de inquiridos que votaram no PSD e não sabem ainda em quem vão votar a 10 de março. Neste inquérito, 10% dos eleitores que votaram PSD admitem transitar para o Chega.Entre os inquiridos que votaram no PS, 52% diz que irá votar da mesma forma, mas 23% assume que não sabe a quem irá entregar o seu voto. Quem votou no Chega em 2022 deverá maioritariamente repetir o voto (88%) e quem votou na Iniciativa Liberal admite votar de novo na IL (53%) mas também na AD (30%).À esquerda, o voto no BE mantém-se (49%) ou transita para o PS (16%) ou Livre (12%). Já o voto dos inquiridos na CDU mantém-se na CDU (51%) ou passa para o PS (13%).Os inquiridos que votaram no PAN afirmam manter o voto (33%) mas assumem, em igual número, entregar o seu voto à AD (33%). Por fim, os inquiridos que votaram no Livre em 2022 pretendem manter o seu voto este ano (64%), mas há ainda muitos indecisos (19%).Por fim, dos inquiridos que não votaram em 2022, a grande maioria não sabe em quem deverá votar este ano (28%) ou irá entregar o seu voto à Aliança Democrática (23%) ou ao Chega (20%).Quanto à probabilidade de voto em vários partidos, é notória a linha que divide a esquerda e a direita. Quem votou PS em 2022 deverá votar PS de novo (41%) e considera “nada provável” votar Chega ou IL ou CDU.Já quem votou PSD/CDS deverá votar AD (54%) e considera nada provável votar CDU, BE, Livre, PAN ou PS.Entre os inquiridos que pretendem votar mas ainda estão indecisos, admite-se que o voto poderá ir para PS ou AD, os dois partidos com percentagens mais elevadas nas categorias “provável” ou “muito provável”.