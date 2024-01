Sondagem Católica. PS ligeiramente à frente nos Açores

O PS tem 39%, apenas mais 3 pontos percentuais do que a coligação PSD, CDS e PPM, que tem 36%. Em terceiro lugar surge o Chega com 9%.



Na comparação entre os dois principais líderes partidários, o socialista Vasco Cordeiro também ganha ao social-democrata José Manuel Bolieiro.



Segundo esta sondagem, 41% dos inquiridos preferem Cordeiro para presidente do governo regional dos Açores, 37% dizem que José Manuel Bolieiro seria melhor.



A sondagem sugere que a história se pode repetir nos Açores.



Em 2020, Bolieiro não ganhou as eleições, mas com as alianças conseguiu maioria para governar. As condições para essa situação poderão repetir-se.