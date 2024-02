Sondagem da Católica. Aliança Democrática venceria hoje as eleições legislativas

As intenções devoto revelam também uma continuada subida do Chega e queda da Iniciativa Liberal. O estudo foi realizado já a partir de dia 24 de janeiro, dia em que estalou a crise na Madeira.A jornalista da Antena 1 Natália Carvalho detalha os dados da sondagem.Agora a obrigatória ficha técnica: os dados técnicos de uma sondagem que não revela uma contaminação da crise na Madeira no continente.A sondagem foi realizada entre os dias 24 de janeiro e 1 de fevereiro, e a AD passa para a frente.