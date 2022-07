Sondagem da Católica. PS baixa e PSD sobe, esquerda mantém maioria no Parlamento

FOTO: António Pedro Santos - Lusa

Uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público revela que os socialistas estão à frente nas intenções de voto mas perdem a maioria absoluta. O PS tem 38%, cai mais de 3 pontos percentuais face ao resultado obtido nas legislativas. Já o PSD, com um novo líder, sobe mais de 2 pontos percentuais para 30%.