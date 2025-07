Sondagem da Católica. Reforço de votos no Chega veio sobretudo da abstenção

Nas eleições de há cerca de dois meses, apenas 64 por cento das pessoas que votaram no Chega no ano anterior voltaram a escolher esse partido. De onde vieram, então, os restantes votos?



Segundo a sondagem do CESOP, os abstencionistas foram quem mais ajudou o Chega: 11 por cento dos votos no partido vieram de pessoas que não tinham votado em 2024. Outros dez por cento vieram de votantes da Aliança Democrática e sete por cento do Partido Socialista.



No caso da AD, os eleitores foram coerentes: 80 por cento do seu eleitorado manteve-se fiel à coligação liderada por Luís Montenegro. De resto, a Aliança Democrática arrecadou cinco por cento de votos de antigos apoiantes do PS, quatro por cento de abstencionistas, três por cento do Chega e outros três da Iniciativa Liberal.



Os dados relativos à IL, então liderada por Rui Rocha, mostram que apenas 49 por cento do seu eleitorado que tinha votado no partido em 2024 voltou a escolhê-lo em 2025. Vinte e sete por cento dos novos votantes tinham, no ano anterior, optado pela AD.



Outro caso de destaque é o Livre, que atingiu o quinto lugar em maio, crescendo essencialmente às custas do PS (14 por cento) e do BE (12 por cento). Como se distribuíram os votantes?

Numa outra tabela, o Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) mostra a distribuição dos eleitores de 2024 que decidiram votar em maio deste ano.



A principal conclusão é que 41 por cento dos abstencionistas do ano passado que desta vez foram às urnas optaram pelo Chega, 23 por cento pela Aliança Democrática e 12 por cento pelo Partido Socialista.



Constata-se ainda que o Bloco de Esquerda perdeu 18 por cento dos seus eleitores de 2024 para o PS e 17 por cento para a IL.



Já os socialistas perderam tantos eleitores para a coligação de Luís Montenegro (sete por cento) como para o Chega (igualmente sete por cento). PS perdeu maioria absoluta na faixa dos 65+

Na sondagem do CESOP foi também estimada a idade, sexo, escolaridade e rendimento mensal dos participantes.



“Para se distanciar do PS face às eleições anteriores, a AD precisava de encurtar a distância nos 65+ e manter-se nos restantes. Foi conseguido, sendo o partido mais votado nos 18-24, 45-54 e 55-64”, salienta o Centro de Estudos.



No caso do PS, “em linha com o que as sondagens pré-eleitorais já apontavam”, deixou de ter maioria absoluta na faixa dos 65+. “Perdendo essa enorme vantagem nesta faixa e não subindo nas restantes, ficou impossibilitado de vencer as eleições. É a terceira força política nos escalões 18-24, 35-44 e 45-54 e a quarta força no 25-34”, refere o relatório.



O Chega foi a maior força política nos 25-34 e 35-44 e a segunda força nos 18-24 e 45-54. O partido de André Ventura “continua a crescer em todos os escalões etários”, especialmente nos de idade ativa. Se voto fosse só feminino PS teria ultrapassado Chega

Quando ao sexo dos eleitores, o CESOP concluiu que “se apenas votassem mulheres, o PS teria ficado claramente à frente do CH”, enquanto “se apenas votassem homens, teria acontecido o inverso”. Em qualquer dos casos, a AD seria a força política mais votada.



“Apesar de o CH continuar a ser mais masculino do que feminino, esta diferença de género tem-se atenuado, com o partido a crescer agora, face a 2024, mais entre as mulheres do que entre os homens”, lê-se no documento.



O PS mantém tendência de anos anteriores para ser ligeiramente mais feminino e o BE continua a ser “muito mais feminino que masculino”. Maioria dos mais escolarizados vota na AD

No que diz respeito à escolaridade, “entre os mais escolarizados a vitória é da AD, seguida de PS e depois CH. Partidos como a IL e o Livre têm aqui a sua principal base de apoio, confirmando resultados de inquéritos anteriores”.



O Chega é o partido mais votado entre as pessoas com ensino secundário. “Este tem sido desde sempre o segmento onde este partido é mais forte. Tem crescido nos restantes, mas continua a ser esta a sua principal base de apoio”.



Entre os menos escolarizados, o apoio esmagador ao PS que se observara em 2022 e 2024 desapareceu. Eleitores com maiores rendimentos preferem AD

Nos escalões mais baixos de rendimento, o Chega disputa com a AD a posição de partido mais votado. Por outro lado, “entre as pessoas com rendimentos mais elevados, a AD ganha as eleições com maioria absoluta”.



A Iniciativa Liberal também “continua muito mais forte junto das pessoas com rendimentos mais elevados”.



Já o Livre, que em 2024 era essencialmente mais forte nos últimos escalões, começa a entrar nos vários escalões de rendimento, provavelmente através de votantes que conquistou ao BE e PS. O momento da escolha

O CESOP analisou também o momento em que os eleitores decidiram em quem votar nas últimas eleições. “Segundo estes dados, cerca de 1 em cada 4 votantes decidiu em quem votar a partir do início da campanha eleitoral. Um em cada dez decidiu no próprio dia”, refere o relatório.



Os dados mostram que, para além dos dez por cento que decidiram o sentido de voto no próprio dia, oito por cento decidiram semana anterior e oito por cento na quinzena anterior ao dia de eleições. A maioria, 74 por cento, decidiram “antes disso”.



O CESOP destaca ainda que, entre quem se decidiu no próprio dia, 6% votaram em partidos mais pequenos (sem representação parlamentar até à data das eleições).



Os votantes com 65 ou mais anos são “um escalão etário muito interessante”, refere o relatório, já que “em 2022 contribuiu de forma decisiva para a maioria absoluta do PS e em 2024 manteve o PS na disputa pelo lugar de partido mais votado”.



“Por outro lado, tem sido o escalão etário com maior resistência à entrada do CH. Podemos ver que uma larga maioria das pessoas com 65 ou mais anos já estava decidida antes da campanha eleitoral (distribuindo-se de forma quase igual por AD e PS). A campanha contribuiu para uma subida do CH neste segmento etário”, acrescenta.





Ficha Técnica



Esta análise foi feita com base nos dados recolhidos pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a sondagem de boca de urna realizada para a RTP nas eleições de 18 de maio de 2025. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Legislativas. Foram selecionadas cinquenta freguesias do país, tendo em conta a distribuição dos eleitores por Regiões NUTSII, de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral das suas Regiões NUTSII de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados nacionais das cinco candidaturas mais votados em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 39103 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 68,3%. Foi-lhes também pedido que respondessem a um conjunto de perguntas adicionais e 36701 inquiridos aceitaram fazê-lo (35022 em Portugal continental). São as respostas desta subamostra de 35022 inquiridos que são objeto de análise neste documento.