Sondagem. Investir no SNS deve ser prioridade do próximo Governo

A sondagem elaborada pela Católica para a RTP, Antena1 e Público revela que a maioria dos inquiridos defende que a principal prioridade do Governo deve ser o investimento no Serviço Nacional de Saúde. As restantes hipóteses colocadas eram uma redução dos impostos, a reforma na justiça e o aumento salarial.