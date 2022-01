Sondagem. Maior parte dos portugueses não acredita em maioria absoluta

Foramnestas eleições. Cerca de dez por cento disseram não saber ou não quiseram responder.Quando questionados sobre as suas preferências pessoais nesta matéria,a 30 de janeiro, contra 45% que disseram não a preferir.Imaginando um cenário no qual o PS é o partido mais votado nestas eleições, mas sem maioria absoluta, 39% das pessoas defenderam que os socialistas devem entender-se com os partidos à sua esquerda.Este valor foi ultrapassado, porém, pelo das pessoas queos participantes a eleger este cenário.E se houver uma maioria parlamentar de esquerda (do PS e dos partidos à sua esquerda), mas o PS tiver menos deputados do que o PSD?Perante esta questão, 45% dos inquiridos responderam que, nesse caso,Já outros 42% consideram que o PS deve viabilizar um Governo PSD.“O cenário proposto é equivalente ao Parlamento pós-eleições 2015”, refere o relatório da Católica.

Se o PSD vencer sem maioria, é melhor entendimento à esquerda ou à direita?

Foram colocadas aos participantes as mesmas questões, mas desta vez aplicadas aos social-democratas. “Se o PSD for o partido mais votado, mas sem maioria absoluta”,, enquanto 32% querem que se entenda com partidos à sua direita.“Perante este cenário, a maioria dos eleitores que em 2019 votaram no PSD ou nos partidos à sua direita preferem um entendimento nesta área política. É assim para 64% dos eleitores do Chega, 80% da IL, 62% do CDS e 53% do PSD. Mas 41% dos votantes do PSD em 2019 preferem um entendimento com o PS”, lê-se no documento.Quando questionados sobre a hipótese de uma maioria parlamentar à direita, mas com o PS como partido mais votado,No entanto, 37% dos inquiridos preferem que, nesse caso, o PSD procure entendimentos à direita para liderar Governo.

Qual a melhor solução política para o país?

Segundo o relatório da sondagem da Católica,Logo de seguida, com 24%, ficou a opção “Governo de um só partido com uma maioria absoluta desse partido”.Empatada, também com 24%, ficou a resposta “Governo apoiado por PS e PSD”.Por outro lado, 18% dos participantes consideram que o melhor para o país seria um “Governo apoiado por PSD e partidos à direita”.“Cruzando estas respostas com a votação em 2019, constata-se quee partidos à sua esquerda”, esclarece o relatório da Católica.“Jáentre os que preferem um Governo apoiado por uma maioria absoluta de um só partido (36%), os que preferem uma solução de apoio à esquerda (27%) e os que apoiam uma solução PS+PSD (26%)”.O documento refere ainda que, “à direita, em todos os partidos a solução preferida passa por um Governo apoiado por PSD e partidos à direita”.

Ficha Técnica: