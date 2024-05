Sondagem RTP/Católica. AD e PS empatados nas Eleições Europeias

Empate técnico para as Europeias, com ligeira vantagem da AD. A pouco mais de duas semanas das eleições, uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e jornal Público coloca AD e PS lado a lado nas intenções de voto para as Europeias.

À frente a Aliança Democrática, com 31 por cento, o PS a seguir, com 30 por cento. A diferença de um ponto é considerada empate técnico devido à margem de erro.



O Chega surge como a terceira força política, com 15 por cento. Com estes resultados, a AD e o PS terão entre seis e oito deputados. O Chega pode entrar no Parlamento Europeu com três a quatro deputados.