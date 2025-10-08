Política
Spinumviva. Jurista considera que caso poderia ser resolvido com inquérito-crime
Lusa
O caso da empresa familiar Spinumviva, relacionado com o primeiro-ministro, já poderia estar fechado e devidamente esclarecido se tivesse sido aberto um inquérito-crime, refere o jurista Carlos Melo Alves, especialista em direito penal e criminal.
O jurista Carlos Melo Alves explica ainda que esta averiguação correu mal desde o início, até porque deveria ser secreta, como recomenda a lei. Este regresso do caso Spinumviva às notícias pode ter impacto sobre a campanha para as eleições autárquicas, explica, por seu turno, Luís Madeira, professor de Ciência Politica da Universidade da Beira Interior. Muito por causa do empenho que Luís Montenegro, o que o torna mais exposto.