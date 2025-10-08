Spinumviva. Ministério Público aguarda documentos, Montenegro exclui responder "através da imprensa"

Recorde-se que, em meados de setembro, o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, revelou que haviam sido pedidos documentos adicionais. Na altura, Luís Montenegro disse que iria tentar reunir essa mesma informação nesse mesmo dia. No entanto, até ao momento, os documentos em causa não chegaram ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A RTP apurou que está em falta documentação fiscal, faturação e informação bancária que permitiria uma análise rigorosa do caso Spinumviva.





Na terça-feira, a PGR esclareceu que a averiguação preventiva relacionada com a Spinumviva "encontra-se em curso" e que o Ministério Público "aguarda ainda documentação que, depois, carecerá de análise". "Não há, assim, neste momento, qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva", adiantou o Ministério Público.





Responsáveis pela averiguação preventiva à atividade da empresa Spinumviva entendem, segundo foi noticiado na terça-feira, que deve ser aberto um inquérito a Luís Montenegro para ter acesso a elementos que não podem ser pedidos de outra forma, como as questões bancárias e fiscais.



Em reação, o primeiro-ministro disse estar “completamente tranquilo, embora absolutamente estupefacto e mesmo revoltado" que a notícia possa ter partido "de alguém ligado ao processo".



