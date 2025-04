Spinumviva põe Montenegro e Pedro Nuno a trocar acusações sobre "autoridade moral" e "idoneidade"

Na campanha do ano passado, a AD prometia a “reconciliação” com os pensionistas e, ao dia de hoje, Luís Montenegro acredita que o Governo deu “todas as razões para que os pensionistas” confiem no projeto da AD, mais do que no do PS.





“A palavra-chave é de tranquilidade e de valorização”, disse Montenegro. “Aumentámos as pensões de acordo com os critérios da lei, para todos, e cumprimos a nossa promessa de valorizar as pensões mais baixas”.





O Governo, mencionou o primeiro-ministro, aumentou “uma primeira vez o complemento solidário para idosos”, uma segunda vez “no Orçamento do Estado”, atribuiu um “suplemento extraordinário”. E em resposta às críticas do líder da oposição, Montenegro acusou Pedro Nuno Santos de estar a falhar “à seriedade”, ao criticar o Governo por ter criado um grupo de trabalho que está a “analisar um estudo, um livro verde, que foi de um Governo do qual Pedro Nuno Santos fez parte”.





Dirigindo-se ao líder socialistas disse: “Pedro Nuno Santos não tem limites à utilização demagógica, deturpada dos argumentos políticos. Estamos simplesmente a analisar as conclusões do seu estudo”.





Montenegro prometeu, então, que a AD não fará “nenhuma alteração ao Sistema de Segurança Social nesta legislatura”