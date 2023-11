STJ na posse das escutas que envolvem António Costa

De acordo com o jornal Observador, o processo inclui mais de 20 escutas telefónicas que envolvem o primeiro-ministro e que estão nos autos do processo do lítio.



As escutas foram validadas por dois presidentes do Supremo.



As escutas não foram realizadas diretamente ao telefone do primeiro-ministro, mas resultam de conversas de António Costa com pessoas ligadas ao processo.



Estas conversas aconteceram com os principais suspeitos do processo, nomeadamente com o chefe de gabinete Vítor Escária, Diogo Lacerda Machado e o ministro João Galamba.