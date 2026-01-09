Submarinista, coordenador nacional da vacinação contra a covid-19 e candidato a Belém. Quem é Henrique Gouveia e Melo?

Sob o lema "Unir Portugal", o candidato lançou o seu nome para as Presidenciais na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.



Gouveia e Melo tornou-se amplamente conhecido em Portugal pela sua liderança na task force da vacinação contra a covid-19, em 2021. O seu desempenho à frente desta missão foi elogiado por muitos como exemplar, associando o almirante a uma imagem de autoridade, organização e pragmatismo.

“Devo servir a minha pátria e os portugueses”

O candidato assegurou que o que motivou foi “a instabilidade internacional, a democracia com sinais de fragilidade interna e de descrédito interno, uma economia que não é pojante e que distribui pobreza em vez de distribuir riqueza, e alguma falta de ambição geral”.



“Eu sou a pessoa mais liberta desses interesses”, garantiu, rejeitando em absoluto a possibilidade de ser condicionado pelos seus apoiantes.

No livro Gouveia e Melo – As razões lê-se: “Se acham que me vão mudar os ideais, que vou mais para a esquerda ou mais para a direita, que me vão capturar como se eu fosse um cavalo montando-se no meu lombo, vão levar um coice e saltar do lombo rapidamente”. “Eu não gostaria de ver na Presidência nenhum cavalo de Tróia de nenhum partido”, defendeu.

"Eu falo da experiência que interessa. A experiência de resolver problemas. Eu julgo que já demonstrei suficientemente a capacidade de resolver problemas, julgo que já demonstrei suficientemente a minha capacidade de adaptação, a minha flexibilidade e a minha leitura moderada do que é mundo, já demonstrei isso à exaustão”, afirmou.

O percurso militar de Gouveia e Melo

Durante a sua longa permanência na Esquadrilha de Submarinos que, terminaria em 2002, comandou os submarinos Delfim e Barracuda, chefiou o Serviço de Treino e Avaliação da Esquadrilha de Submarinos e o Estado-Maior da Autoridade Nacional para o Controlo de Operações de Submarinos.

Após a promoção a Contra-almirante, em abril de 2014, assumiu as funções de Chefe de Gabinete do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, cargo que desempenhou até novembro de 2016. Após um breve período em que exerceu as funções de 2.º Comandante Naval, viria, em janeiro de 2017, com a promoção a Vice-almirante, a assumir as funções de Comandante Naval, cargo que exerceu durante três anos, dois dos quais em acumulação com as funções de Comandante da Força Naval Europeia EUROMARFOR, que integra meios navais de quatro países europeus, Portugal, Espanha, França e Itália.



Henrique Gouveia e Melo passou à reserva em 27 de dezembro de 2024, cessando as suas funções militares.