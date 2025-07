Substituído no Banco de Portugal. Mário Centeno pronuncia-se em entrevista à RTP

A entrevista de Vítor Gonçalves a Mário Centeno tem início marcado para as 21h00, logo após o Telejornal, e será transmitida em simultâneo na RTP1 e na RTP3. No momento da confirmação do nome de Álvaro Santos Pereira, o Governo argumentou que o economista-chefe da OCDE é a melhor escolha para o cargo de governador do Banco de Portugal, por não estar filiado em partidos ou integrar governos há mais de dez anos.





A oposição à esquerda apontou, por sua vez, o que descreveu como "escolha política". O PS a assinalou mesmo a quebra de um "compromisso histórico" de recondução do governador.



O PSD reagiu a pontar à oposição uma postura de radicalismo e um "levantar de fantasmas".