Suspeita de fraude. Patrícia Dantas não vai assumir funções de adjunta do Ministério das Finanças

"Na sequência de notícias veiculadas pela comunicação social, sobre um processo que teve início em 2017 e que está ainda a decorrer nos locais próprios, sem que sobre o mesmo tenha sido proferida qualquer decisão judicial, Patrícia Dantas, mantendo a presunção da inocência que se impõe e após ponderação, comunicou ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças que decidiu não assumir as funções de adjunta do Ministério das Finanças", explicou o gabinete do ministro das Finanças em comunicado.





Na sua edição de hoje o jornal Correio da Manhã escreve que Patrícia Dantas, acusada num processo judicial, já em fase de instrução, de um crime de fraude na obtenção de subsídio, seria a nova adjunta do ministro de Estado e das Finanças, Miranda Sarmento.Patrícia Dantas foi deputada pelo PSD, eleita pela Madeira.Enquanto deputada, fez parte da comissão de inquérito à TAP, o que não agradou a Montenegro. Agora, preparava-se para assumir um cargo de responsabilidade no Ministério das Finanças.