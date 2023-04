TAP. Augusto Santos Silva chamado a conduzir investigação sobre fuga de dados

Vários órgãos de comunicação social tiveram acesso a informação que estavam apenas disponíveis na sala de segurança da Assembleia da República. Os dados foram divulgados por mensagens de WhatsApp e correio eletrónico.

A RTP apurou que o objetivo é perceber de que forma as informações sobre os documentos oficiais, que o governo enviou à comissão de inquérito à TAP na passada quarta-feira, foram divulgados por vários órgãos de comunicação social., para coincidir perguntas e respostas numa audição parlamentar. E também, a revelação sobre o pedido justificação jurídica da demissão por justa causa de Christine Ourmières-Widener, que só foi feito pelo Governo depois da decisão política ser conhecida.No entanto, o regimento jurídico da Assembleia da República prevê que seja a própria comissão de inquérito a realizar a investigação sobre as fugas de informação.Segundo o que a RTP apurou,A reunião, durante a manhã desta sexta-feira, da mesa da comissão de inquérito à TAP decorreu à porta fechada.Para já, os deputados que integram a comissão aguardam pela resposta do presidente da Assembleia da República à solicitação que vão apresentar.