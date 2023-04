Despedimentos na TAP. Parlamento discute fuga de dados confidenciais

Vários órgãos de comunicação social tiveram acesso a informação que estavam apenas disponíveis na sala de segurança da Assembleia da República.“São coisas que nos fazem pensar, efetivamente, que nem todos estamos a fazer o que devemos fazer pelo bem e pelo interesse público do nosso país”, afirmou na quinta-feira o deputado socialista., até pelo exemplo público que possa ser dado”, acrescentou Seguro Sanches, no termo de uma sequência de quatro audições de representantes de trabalhadores da transportadora aérea.

Seguro Sanches fez notar que a realização de um inquérito a um caso deste tipo não seria inédita.



Insistindo na ideia de um ataque aos trabalhos parlamentares, levado a cabo de forma “antidemocrática, ilegal e absolutamente inaceitável”, o deputado do PS enfatizou que é necessário “conhecer exatamente o que aconteceu”.“E ter a certeza absoluta das suspeitas que todos temos sobre o que aconteceu”, rematou.

“Um emissor e um destinatário”

Por sua vez, o deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira quis sublinhar que as comunicações em causa “têm um emissor e um destinatário”. Ainda assim,Bruno Dias, do PCP, afirmou que não se recorda de um inquérito parlamentar com tal nível de mediatização, com notícias “sobre tudo, menos o que se trata na comissão”:Os documentos remetidos à comissão inquérito indicam que a robustez da fundamentação jurídica do despedimento por justa causa da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do, Manuel Beja, levantou questões no Ministério das Infraestruturas.Em declarações aos jornalistas, Mariana Mortágua adiantou que, nos dados enviados ao Parlamento, constamA deputada do Bloco de Esquerda considerou que o recurso aos serviços do Estado aparenta ser o “método correto”, mas tem “apenas um problema”:“Portanto, nada diz sobre a robustez da decisão jurídica, nada diz sobre a robustez da decisão que dá origem à demissão.”, enfatizou.

c/ Lusa