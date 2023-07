TAP. PS defende deputada relatora e critica "acrimónia" das oposições

José Sena Goulão - Lusa

Esta posição foi transmitida por Eurico Brilhante Dias em conferência de imprensa, no parlamento, depois de se ter recusado a comentar o teor do relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP.



Um documento que na quarta-feira foi apresentado pela deputada do PS Ana Paula Bernardo e que foi logo a seguir criticado por todas as forças da oposição.



"A senhora deputada Ana Paula Bernardo fez um trabalho difícil, exigente e rigoroso. Já demonstrou disponibilidade para ouvir os outros partidos no sentido de perceber quais as alterações que querem propor", contrapôs Eurico Brilhante Dias.



O presidente do Grupo Parlamentar do PS insurgiu-se depois em relação à forma como diferentes partidos da oposição reagiram ao conteúdo desse relatório preliminar da comissão de inquérito sobre a TAP.



"O tom das críticas ao relatório não difere do tom das críticas dos partidos da oposição durante a comissão parlamentar de inquérito. Por isso, só se surpreende com esta acrimónia, com este tom, quem não assistiu aos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito", sustentou.