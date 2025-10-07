Tavares defende que Livre tem "historial absolutamente coerente" sobre conflito

"O Livre tem um historial em relação a este tema absolutamente coerente, absolutamente límpido e claro para toda a gente desde o início. Às vezes fomos criticados por receber famílias de reféns. Outras vezes fomos criticados por quem nos quer amalgamar com quem quer que seja. A única coisa que eu digo é, se não conseguem mesmo impedir-se de mentir, mintam com mentiras menos mentirosas, porque estas não colam", atirou Rui Tavares.

O líder do Livre falava aos jornalistas à margem de uma ação de campanha em Barcelos, distrito de Braga, onde foi questionado acerca dos dois anos desde o ataque do Hamas em Israel e as críticas que a Iniciativa Liberal tem feito ao seu partido nesta matéria.

Esta manhã, na rede social X, o deputado da IL Mário Amorim Lopes acusou Livre e BE de apoiarem manifestações "para glorificar terroristas". Nessa publicação, o deputado anexa uma fotografia de um cartaz alusivo a um protesto convocado hoje para Lisboa e que defende que organizações como o Hamas são "movimentos de resistência anti-colonial", desafiando os partidos de esquerda a demarcarem-se do evento.

Rui Tavares quis "começar pelas vítimas" e classificou o ataque de 07 de outubro como "hediondo", do qual "resultaram reféns que ainda estão encarcerados e corpos de reféns que ainda não foram devolvidos".

O deputado salientou que em outubro de 2023, na sua primeira declaração no parlamento sobre o tema, "aplaudida por deputados da IL, já agora", salientou que o Hamas era uma organização terrorista e que o Livre entregou logo um projeto de resolução -- iniciativa sem força de lei -sobre o tema.

"O Livre, a 11 de outubro de 2023, entregou um projeto de resolução de que ainda hoje nos orgulhamos muito, porque diz lá que era preciso estar alerta. Ainda a ofensiva sobre Gaza não tinha começado, mas sabíamos que a prática de Netanyahu e dos seus aliados era de reiteradamente reagirem de forma desproporcional e alertávamos contra a possibilidade de haver novas e a mais vítimas em Gaza", sublinhou.

Em novembro do mesmo ano, continuou, o partido apresentou novo projeto de resolução pelo reconhecimento da independência da Palestina, posição recentemente adotada pelo Estado português.

Tavares considerou que as declarações de Mário Amorim Lopes "são indignas de alguém que é representante do povo e que deve estar acima disso".

Durante esta campanha eleitoral, o Livre e a IL têm trocado algumas acusações sobre o conflito no Médio Oriente. A líder da IL, Mariana Leitão, responsabilizou Livre e BE de incentivar "atos de vandalismo" após uma manifestação pró-Palestina em Lisboa, e Tavares exigiu um pedido de desculpa, algo que não aconteceu, com a liberal a devolver que o deputado do Livre tem "um discurso sonso".