Taxa de abstenção foi 62,94% - resultados provisórios

Às 01:30, numa altura em que estavam por apurar os resultados em 13 consulados, a taxa de participação era de 37,06%, representando 3.945.892 votantes dos 10.647.630 inscritos.

Registaram-se ainda 1,2% de votos brancos e 0,77% de votos nulos.

Há cinco anos, a taxa de abstenção em eleições europeias atingiu quase 70%, uma participação eleitoral que registou mínimos históricos desde as primeiras eleições para o Parlamento, em 1987.

Nessas eleições para o Parlamento Europeu, foram votar apenas 30,75% dos eleitores.

O PS foi o partido mais votado, com 32,1% e oito eurodeputados, nas europeias de domingo, à frente da Aliança Democrática, que teve 31,1% e sete mandatos, segundo os resultados provisórios.

Segundo a SGMAI, o Chega, que elegeu dois eurodeputados, foi a terceira força política, com 9,79%. Também com dois deputados eleitos, a Iniciativa Liberal (IL) obteve 9,07% dos votos.

O Bloco de Esquerda (BE) recolheu 4,25% dos votos e a CDU (PCP/PEV) 4,12%, obtendo um eurodeputado cada.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro votaram no domingo para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.