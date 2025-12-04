"Tem de haver um compromisso claro". IL pede ao Governo que antecipe fim de importações de gás russo

A recomendação é feita num projeto de resolução - sem força de lei - apresentado pela bancada liberal, horas depois de ser alcançado um acordo entre eurodeputados e Estados europeus para proibir todas as importações de gás russo para a União Europeia no outono de 2027.



“Portugal pode antecipar o cumprimento desse acordo, não tem de esperar até ao fim de 2017. Por um motivo muito simples: felizmente o gás natural proveniente da Rússia é uma pequena componente do total das importações nacionais”, afirma o deputado da IL Jorge Miguel Teixeira.





“Temos fontes diversificadas de gás natural e conseguimos perfeitamente cumprir este objetivo mais cedo do que, se calhar, outros países da União Europeia”, acrescenta em declarações à Antena 1.Na iniciativa, que já deu entrada na Assembleia da República, os liberais argumentam que a antecipação do calendário seria uma “afirmação política inequívoca de solidariedade com a Ucrânia” e de “alinhamento com os valores europeus de liberdade, soberania e coerência”.



