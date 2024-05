Temido "confortável ao leme" e reforçada pelo trabalho como ministra: "Prepara-nos para qualquer coisa na vida"

Foto: João Alexandre - Antena 1

"Eu sinto-me sempre confortável ao leme. Tenho é, naturalmente, sempre uma preocupação com aqueles que viajam comigo. Não é receio por mim própria, é preocupação com os outros", sublinhou Marta Temido numa ação de campanha na Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, onde experimentou um simulador náutico que a colocou como líder de uma embarcação assolada por uma tempestade em pleno Rio Tejo: "Ups, está abanar. Espero que não enjoem", atirou a candidata.



Durante a iniciativa no Centro de Simulação Marítima foram várias as referências ao "rumo" que Marta Temido quer definir para a campanha que tem como destino "Bruxelas", reiterou umn dos assessores da caravana do PS. Mas o enfoque, insiste a cabeça de lista socialista, não deve estar apenas na etapa final.



"Não basta saber pilotar o navio. É preciso saber para onde vamos", alertou a ex-ministra da Saúde, que confia que a experiência como titular da pasta no Governo de António Costa é um ponto favorável na corrida europeia: "A grande vantagem do Ministério da Saúde é que nos prepara para qualquer coisa na vida".



A visita à Escola Superior Náutica Infante D. Henrique serviu ainda para acompanhar de perto as obras do novo Centro Internacional de Segurança Marítima, um projeto no âmbito do programa Blue Hub School e que é financiado a 100% por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).



João Alexandre - Antena 1