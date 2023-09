Tempestade Perfeita. Ministra da Defesa pediu inspeções e auditorias

A ministra da Defesa pediu auditorias às assessorias feitas no Ministério, no período em que decorreram os casos de corrupção que deram origem ao processo Tempestade Perfeita. Helena Carreiras não se quer pronunciar sobre o concurso público ganho pelo ex-secretário de Estado da Defesa em 2019.

Marco Capitão Ferreira escreveu os termos do procedimento para a própria contratação para uma assessoria jurídica por ajuste direto, no valor de 61 mil e 500 euros.



O jornal Expresso diz esta sexta-feira que os serviços do ex-governante foram contratados quando já havia um escritório de advogados pago para fazer o trabalho.



A ministra diz que o caso não a envergonha, mas sim a quem cometeu as irregularidades, e garante que pediu várias inspeções para esta situação e para evitar outros casos semelhantes.