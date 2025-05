Terceiro dia de campanha marcado pelos 51 anos do PSD com Passos e Cavaco convocados

PS critica “máscara” da AD

O líder do PS terá esta terça-feira um dia preenchido com cinco ações de campanha, começando no mercado municipal de Leiria, seguido de uma visita a uma empresa da indústria de moldes na Marinha Grande. Pedro Nuno Santos vai almoçar com estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, de Leiria, visitando, durante a tarde, as oficinas do Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e terminando o dia com um comício em Santarém.



Oposição comenta apoio de Cavaco a Montenegro

Da esquerda à direita, o apoio de antigos líderes do PSD a Luís Montenegro tem sido comentado pelos candidatos à Legislativas.



André Ventura considerou estranho Cavaco Silva estar empenhado nestas eleições. No discurso, voltou a considerar que a insegurança não é apenas uma perceção e comprometeu-se a “tornar este país seguro novamente”, modificando o ‘slogan’ de Donald Trump.



André Ventura considerou estranho Cavaco Silva estar empenhado nestas eleições. No discurso, voltou a considerar que a insegurança não é apenas uma perceção e comprometeu-se a "tornar este país seguro novamente", modificando o 'slogan' de Donald Trump.

"E vou torná-lo um país para os jovens", acrescentou, dizendo que os mais novos "vão ser a prioridade das prioridades, porque são eles que constroem Portugal".

O líder do Chega dedica o terceiro dia de campanha ao Porto, visitando, de manhã, o mercado de Matosinhos e, a meio da tarde, o mercado do Bolhão, estando ainda prevista uma arruada na rua de Santa Catarina, na baixa da cidade.





O líder do Chega dedica o terceiro dia de campanha ao Porto, visitando, de manhã, o mercado de Matosinhos e, a meio da tarde, o mercado do Bolhão, estando ainda prevista uma arruada na rua de Santa Catarina, na baixa da cidade.







Também Mariana Mortágua classificou como "caricato" que Cavaco Silva tenha defendido a ética do primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, e que Passos Coelho surja na campanha para celebrar "reconciliação com os pensionistas".



"Temos dois factos caricatos: o primeiro é que Cavaco Silva surja a atestar a ética de Luís Montenegro e o segundo é Passos Coelho a entrar na campanha para celebrar a reconciliação do PSD com os pensionistas, como se este país não se lembrasse que o PSD cortou pensões", disse Mariana Mortágua, já esta terça-feira de manhã, à margem de uma iniciativa de campanha na qual acompanhou um grupo de trabalhadoras domésticas no percurso para o trabalho. "Acho estranho que Cavaco Silva ateste a ética de Luís Montenegro. Eu lembro-me do caso BPN, lembro-me do caso BES, e portanto, estas lições de ética e moral por parte da Cavaco Silva parecem-me sempre muito irónicas", considerou a deputada, que em 2014 integrou a comissão de inquérito ao BES e se destacou nesse papel.



"Temos dois factos caricatos: o primeiro é que Cavaco Silva surja a atestar a ética de Luís Montenegro e o segundo é Passos Coelho a entrar na campanha para celebrar a reconciliação do PSD com os pensionistas, como se este país não se lembrasse que o PSD cortou pensões", disse Mariana Mortágua, já esta terça-feira de manhã, à margem de uma iniciativa de campanha na qual acompanhou um grupo de trabalhadoras domésticas no percurso para o trabalho. "Acho estranho que Cavaco Silva ateste a ética de Luís Montenegro. Eu lembro-me do caso BPN, lembro-me do caso BES, e portanto, estas lições de ética e moral por parte da Cavaco Silva parecem-me sempre muito irónicas", considerou a deputada, que em 2014 integrou a comissão de inquérito ao BES e se destacou nesse papel.

A campanha do BE desta terça-feira arrancou às 05h00, com a coordenadora Mariana Mortágua a acompanhar trabalhadoras domésticas nos transportes públicos da Amadora para Lisboa, terminando com uma visita ao Bairro do Zambujal ao fim da tarde.

Ações de campanha pelo país









Rui Rocha garantiu, ainda, que a única coligação que quer fazer no dia seguinte às eleições é com os portugueses. Na segunda-feira, a Iniciativa Liberal repetiu que quer acabar com o socialismo na Constituição. O líder dos liberais esteve num comício em Lisboa, onde criticou todos os partidos à esquerda, que diz já estar derrotada.

Esta terça-feira, Rui Rocha estará em Viseu, onde visitará a feira semanal durante a manhã, reservando a tarde para se deslocar a uma empresa do setor da confeção têxtil em Mangualde.





Rui Tavares passou a tarde de segunda-feira numa ação de campanha em Lisboa e pediu aos partidos para esclarecerem se estão prontos para uma nova geringonça, perante várias críticas após o debate da manhã.

O porta-voz do Livre estará em Setúbal, esta terça-feira, para visitar o AICEP Global Parks e o Teatro O Bando, uma das mais antigas cooperativas culturais do país.









No segundo dia de campanha, a CDU criticou as opções da política fiscal da direita de diminuição do IRC e do IRS Jovem. Num jantar em Sines, Paulo Raimundo defendeu a descida de impostos em bens essenciais como energia, telecomunicações e gás. O secretário-geral do PCP tem feito campanha para as legislativas e para as autárquicas. Também a campanha do PCP começa hoje por Setúbal. Segue depois por Castelo Branco e Viseu, onde o secretário-geral Paulo Raimundo vai visitar a Lagoa de Albufeira, contactar com a população na Covilhã e encerrar o dia com um comício em Lamego.





acusou os grandes partidos de não estarem à altura dos desafios que o país enfrenta e garante que o seu partido tem sido "a força política que mais tem trabalhado" na Assembleia da República.



Inês Sousa Real disse que a sobrevivência política não está em jogo nas eleições de 18 de maio e considerou que "são difíceis convergências com o Governo de Luís Montenegro".



A porta-voz do PAN abriu a agenda desta terça-feira no Porto, com a visita a duas associações de proteção animal, seguindo depois para Lisboa, onde participa numa conferência sobre alimentação vegetal e sustentabilidade e reúne com a Associação Académica da Universidade de Lisboa.



Os líderes dos partidos sem representação parlamentar terão oportunidade de apresentar os projetos para o país no único debate televisivo com essas forças políticas e que será transmitido pela RTP, às 21h00, a partir da Nova SBE, em Carcavelos.

Inês Sousa Real disse que a sobrevivência política não está em jogo nas eleições de 18 de maio e considerou que "são difíceis convergências com o Governo de Luís Montenegro".

A porta-voz do PAN abriu a agenda desta terça-feira no Porto, com a visita a duas associações de proteção animal, seguindo depois para Lisboa, onde participa numa conferência sobre alimentação vegetal e sustentabilidade e reúne com a Associação Académica da Universidade de Lisboa.

Os líderes dos partidos sem representação parlamentar terão oportunidade de apresentar os projetos para o país no único debate televisivo com essas forças políticas e que será transmitido pela RTP, às 21h00, a partir da Nova SBE, em Carcavelos.

No final do comício da AD na segunda-feira, Luís Montenegro afirmou estar em campanha pela positiva e focado nas pessoas e congratulou o Governo que lidera por se ter reconciliado com os pensionistas.

Recorde-se que, nos últimos dias o antigo presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, escreveu um artigo de opinião no Observador no qual apoia a candidatura do primeiro-ministro e até o equiparou a si próprio.

Também o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho volta a aparecer ao lado de Montenegro depois de, em março, ter estado presente num comício em Faro com o atual líder do PSD.

Enquanto Montenegro falava em reconciliação, o líder socialista acusava a AD de "pôr uma máscara" para "enganar os pensionistas", defendendo que os "mais velhos sabem que podem confiar no PS" e apelando ao presidente social-democrata para deixar "o sistema público de pensões em paz".

Num comício no segundo dia de campanha, em Viseu, Pedro Nuno Santos defendeu que é preciso "continuar a valorizar as pensões, sobretudo as mais baixas" e prometendo fazer aquilo que os governos socialistas fizeram nos últimos anos.

O secretário-geral do PS afirmou mesmo que o horizonte do presidente do PSD é de "nuvens negras".