Terceiro requerimento. Chega insiste em comissão de inquérito sobre Luís Neves
O anúncio da nova proposta partiu de André Ventura, depois de o líder do Chega ter estado reunido com o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.
O Chega prepara-se para avançar com nova proposta para a constituição de uma comissão de inquérito parlamentar aos mandatos do atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, como diretor da Polícia Judiciária, de 2018 a 2026. Isto depois de o presidente da Assembleia da República ter recusado os anteriores dois requerimentos no mesmo sentido.
"Nós decidimos avançar novamente com um pedido de constituição de uma comissão de inquérito, que dará entrada hoje ou às primeiras horas de amanhã", anunciou esta quinta-feira André Ventura, que falou aos jornalistas, no Parlamento, após uma reunião com José Pedro Aguiar-Branco.Jornal da Tarde | 17 de setembro de 2026O Chega volta a avançar pela via potestativa - sem a necessidade de votação e aprovação em plenário. Embora discorde da necessidade de alterar a proposta do seu partido, Ventura afirmou que irá "acompanhar de perto a construção do novo requerimento".
O líder do Chega quis ainda garantir que o partido está disposto "a rever, a melhorar" o requerimento e a "limitar um pouco mais o objeto" do inquérito parlamentar.
André Ventura apelou mesmo ao presidente da Assembleia da República para que não seja "um bloqueio institucional".
c/ Lusa