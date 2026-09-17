Terceiro requerimento. Chega insiste em comissão de inquérito sobre Luís Neves

O Chega prepara-se para avançar com nova proposta para a constituição de uma comissão de inquérito parlamentar aos mandatos do atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, como diretor da Polícia Judiciária, de 2018 a 2026. Isto depois de o presidente da Assembleia da República ter recusado os anteriores dois requerimentos no mesmo sentido.

"Nós decidimos avançar novamente com um pedido de constituição de uma comissão de inquérito, que dará entrada hoje ou às primeiras horas de amanhã", anunciou esta quinta-feira André Ventura, que falou aos jornalistas, no Parlamento, após uma reunião com José Pedro Aguiar-Branco.

Jornal da Tarde | 17 de setembro de 2026

O Chega volta a avançar pela via potestativa - sem a necessidade de votação e aprovação em plenário.

Embora discorde da necessidade de alterar a proposta do seu partido,O líder do Chega quis ainda garantir que

André Ventura apelou mesmo ao presidente da Assembleia da República para que não seja "um bloqueio institucional".



c/ Lusa

