"Teria votado a favor". Montenegro concorda com proibição da burca no espaço público

Luís Montenegro considera que está em causa o "direito à segurança e à perceção de segurança"





"Não vale a pena andarmos com grandes discussões filosóficas sobre aquilo que é uma conceção de vida tranquila entre todos aqueles que compõem a nossa comunidade", acrescentou.

A iniciativa contou com os votos favoráveis do Chega, PSD, IL e CDS-PP, votos contra de PS, Livre, BE e PCP, e a abstenção de PAN e JPP.





c/ Lusa