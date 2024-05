"Todas as condições para ter sucesso". Marcelo "feliz" com decisão sobre novo aeroporto

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa diz estar feliz com a decisão sobre o novo aeroporto, que vai ser em Alcochete e receber o nome de Luís de Camões. À margem de um debate sobre o 25 de Abril no Liceu Francês, o presidente falou ainda sobre a questão da imigração em Portugal, o estado da Justiça, o "manifesto dos 50" e o cancelamento da visita do homólogo ucraniano ao país.