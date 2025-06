André Ventura acusou PSD e PS de um "conluio" nos últimos 50 anos e apelou ao Governo para fazer "reformas a sério". José Luís Carneiro afirmou que o executivo apresenta no Programa de Governo propostas que não constavam do programa eleitoral da AD. Luís Montenegro disse que vai manter o diálogo com todos e que "não vai diminuir" o PS no Parlamento.