Topo da UE. Escolha de nomes é mais do mesmo

João Oliveira, eurodeputado da CDU. Joana Almeida - RTP

João Oliveira diz que se trata de um acordo entre as mesmas famílias políticas de sempre e que não é por António Costa ser português que algo vai mudar nesse sentido.



João Oliveira chegou a Bruxelas para assumir o mandato no hemiciclo quando a CDU perdeu um lugar em relação à anterior legislatura. O eurodeputado ainda espera para saber em que comissão vai trabalhar, mas nunca escondeu que tem preferência pela do emprego.