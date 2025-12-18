Três candidatos à Presidência entregaram assinaturas

Três candidatos à Presidência da República entregaram esta quinta-feira as assinaturas no Tribunal Constitucional.

RTP /

Foto: Nuno Patrício - RTP

José Cardoso, antigo candidato à liderança da IL, e atualmente presidente do Partido Liberal Social.

Ricardo Sousa, ex-vereador do PSD na câmara de Paredes. Joana Amaral Dias, candidata apoiada pelo partido ADN.

Ao todo, 14 pessoas formalizaram a candidatura junto do Tribunal Constitucional.

Compete agora aos juízes verificarem, até ao final do mês, se estão cumpridos os requisitos para que estas candidaturas sejam consideradas válidas para a eleição de 18 de janeiro.
