UGT diz que PS vai tentar melhorar aumento salarial para a administração pública

O PS disse à UGT que vai tentar junto do governo melhorar, na especialidade, a proposta de 0,3% de aumento salarial para a administração pública para este ano.

Quanto ao ano que vem, Carlos Silva disse que Ana Catarina Mendes garantiu à UGT um esforço do governo para uma melhoria do ponto de vista salarial.



"se a inflação voltar a ser ao nível de 0,3%, independentemente do que acontecer em termos estruturais, o governo manterá no mínimo aquilo que está no seu programa: 1,1% de aumento para 2021", completou o dirigente máximo da central sindical.