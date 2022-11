Última sessão pública. Jerónimo de Sousa promete continuar a luta

Foi a última sessão pública de Jerónimo de Sousa na qualidade de secretário-geral do PCP. O ainda dirigente do partido esteve na Marinha Grande para homenagear Álvaro Cunhal.

Houve militantes emocionados com a despedida do homem que foi secretário-geral do partido durante 18 anos.