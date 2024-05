A emissão tem início pelas 22h30 e deverá prolongar-se por 100 minutos. A moderação está a cargo do jornalista Carlos Daniel.Participam neste debate televisivo Gil Garcia, pelo MAS, Manuel Carreira, pelo MPT, Márcia Henriques, do RIR, Joana Amaral Dias, pelo ADN, Duarte Costa, do Volt, Rui da Fonseca e Castro, pelo Ergue-te, Ossanda Liber, da Nova Direita, Pedro Ladeira, pelo Nós Cidadãos, e José Manuel Coelho, do PTP, que vai debater à distância, a partir da Madeira.Em Portugal, as eleições europeias realizam-se a 9 de junho. Vão ser disputadas por 17 forças políticas: AD, PS, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.

Terminou esta quinta-feira o prazo de inscrição para o voto antecipado nas eleições europeias, que decorre já no próximo domingo.

No escrutínio português, estão em jogo 21 assentos no Parlamento Europeu. À escala da União Europeia, neste processo, são chamados às urnas perto de 400 milhões de eleitores para escolherem 720 eurodeputados.