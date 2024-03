Último dia de campanha para as legislativas. Comícios e festas antecedem reflexão

As figuras de proa de PS e Aliança Democrática concentram esforços em Lisboa no derradeiro dia da campanha, entregando-se a arruadas e aos tradicionais comícios de fecho.Depois de uma arruada matinal em Moscavide, Loures, e um almoço na cervejaria Trindade, em Lisboa, Pedro Nuno Santos desde o Chiado antes de um comício em Almada. A campanha socialista termina com uma festa na capital.Na quinta-feira, ao intervir num comício no Centro de Congressos de Aveiro, o secretário-geral socialista afirmou que, a cada dia de campanha, a AD alimentou receios, numa alusão à presença de Aníbal Cavaco Silva ao lado de Luís Montenegro, prevista para esta sexta-feira., lançou.O número um da AD quis, na quinta-feira, durante um comício no Porto, mostrar-se convicto de que vai chegar ao cargo de primeiro-ministro, afirmando que quem andou “a atirar pedras” à coligação entre PSD, CDS-PP e PPM não foi capaz de “apontar” um “erro” a esta aliança., sustentou.. Respeitem apenas e digam o que é que está mal. É uma coisa curiosa: todos quantos andaram sucessivamente a atirar pedras a esta candidatura foi basicamente para esconder a incapacidade que têm de apontar o erro das nossas políticas”, advogou Montenegro.

De Setúbal a Braga

A caravana do Chega de André Ventura anda pelo distrito de Setúbal até ao início da tarde. Ruma depois a Lisboa, para onde está prevista uma arruada no Chiado e o encerramento da campanha com um concerto de Quim Barreiros.“Se um dia esta terra foi um bastião vermelho daqui até ao Algarve, há uma coisa que tenho a certeza que vai acontecer no dia 10 à noite. Independentemente do resultado final, uma coisa é certa e segura, de Setúbal até ao Algarve será bastião Chega a partir do dia 10 de março”, prognosticou.“O Sul será todo nosso e será o início de uma reconquista invertida”, continuou, propondo-se “correr com socialistas e comunistas”.Também Rui Rocha se mostrou convencido, na quinta-feira, de que, no próximo domingo, o país dará início a uma mudança de ciclo:Paulo Raimundo exortou, na quinta-feira, no Seixal, os “justamente desiludidos” a votarem na CDU, reivindicando para a coligação entre PCP e PEV “seriedade e coerência”., admitiu.

“A vida até ao voto”

A coordenadora do BE passa este último dia de campanha em Lisboa, onde visita uma exposição, participa na manifestação do Dia Internacional das Mulheres e intervém num jantar de encerramento.No penúltimo comício do Bloco, na Alfândega do Porto,, exortou.Por seu turno, Inês de Sousa Real, a porta-voz do PAN, junta-se a uma manifestação de enfermeiras, diante do Ministério da Saúde, em Lisboa, visita um Centro de Recolha Oficial de Animais em Oeiras e integra igualmente uma marcha do Dia da Mulher.A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza quis deixar claro, na quinta-feira, que o seu partido nunca aceitará um governo que “coloque a extrema-direita populista e antidemocrática” como fórmula., assegurou durante um jantar numa unidade hoteleira em Lisboa.O porta-voz do Livre faz campanha, neste último dia, na cidade do Porto, com ações destinadas a assinalar o Dia da Mulher e uma festa-comício de encerramento da campanha., antecipou.

c/ Lusa