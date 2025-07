"Um sinal". Descida do IRC e suplemento para pensões sobre a mesa do Conselho de Ministros

“Quero acreditar que o apoio a esta proposta se fez quer pelas palmas de umas bancadas, quer pelos piropos das outras”, ironizou Luís Montenegro no debate de quinta-feira.



“Logo veremos”

Telejornal | 17 de julho de 2025

O Parlamento aprovou já em 2024, no quadro do Orçamento do Estado para este ano, uma redução do IRC de 21 para 20 por cento.



c/ Lusa

Em cima da mesa da reunião do Executivo da AD está um. O anúncio da aprovação desta medida em sede de Conselho de Ministros partiu de Luís Montenegro no debate do Estado da Nação.O Governo prepara-se também para aprovar umaDe acordo com o primeiro-ministro, o suplemento extraordinário vai ser pago em setembro; será deQuanto à baixa a operar no imposto sobre o lucro das empresas, o chefe do Governo de PSD e CDS-PP especificou, no hemiciclo, que,"Estas decisões, em conjunto com a descida generalizada do IRS, com o regime do IRS Jovem, com a isenção de contribuições e impostos nos prémios de produtividade até 6% do vencimento anual, entre outras medidas fiscais, abrem um novo ciclo de atratividade fiscal de Portugal”, quis sustentar Montenegro, acenando ainda com “a justiça” face aos “nossos reformados”.No debate, Luís Montenegro afirmou, em resposta a uma intervenção da bancada do CDS-PP, manter a expectativa de que seja possível evitar uma quebra de receita fiscal, mesmo com a descida do IRC., clamou.“É uma política essencial e é uma política económica, é uma política que favorece o investimento das empresas”, defendeu o primeiro-ministro, acrescentando tratar-se de “um sinal” de o atual poder executivo acredita “na capacidade” das empresas para “reinvestirem o capital dos seus resultados” e recrutar “mais recursos humanos e recursos humanos mais qualificados, para serem mais competitivas, mais produtivas e terem melhores resultados”.O presidente da Confederação Empresarial de Portugal considera quee que deveria ser implementada desde já.Relativamente ao suplemento para as pensões, a APRe! - Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados saúda a medida, mas sublinha igualmente que