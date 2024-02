Um voto de protesto é voto desperdiçado para encontrar alternativa ao PS, diz Montenegro

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Luís Montenegro, num jantar-comício em Cascais, defendeu que o voto de protesto não se traduz em soluções alternativas para governar o país.



Esta sexta-feira é dia de debate entre todos os líderes dos partidos com representação parlamentar. Começa às 21h00, com transmissão na RTP e RTP3.



A campanha eleitoral arranca oficialmente no domingo. Depois, na próxima segunda-feira, é dia de debate nas rádios, também com a presença dos oito líderes partidários - um debate organizado em conjunto pela rádio pública, TSF, Rádio Renascença e Rádio Observador que começa às 10h00.