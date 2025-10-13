Unidos por Ponta Delgada garante que causa do projeto não termina

"Hoje termina uma campanha, mas não termina a nossa vontade de contribuir. A nossa causa não acaba aqui. E, ao longo destes meses mostramos que há um outro caminho possível", afirmou Isabel Almeida Rodrigues, em declarações aos jornalistas.

A candidata da coligação Unidos por Ponta Delgada destacou o trabalho de proximidade realizado pelo projeto.

"Construímos juntos um projeto que nos honra. Fizemos política com dignidade, com verdade e com futuro. Esta coligação foi muito mais do que uma junção de siglas. Foi uma união de vontades. Uma coligação de pessoas que se recusaram resignar, pessoas que acreditam que é possível fazer política de forma diferente, mais próxima, mais justa, mais humana", sublinhou a líder da coligação.

Isabel Almeida Rodrigues disse que a coligação vai "continuar a trabalhar por Ponta Delgada" e "não é uma despedida, é o inicio de uma nova etapa".

"Sabemos que há um longo caminho a percorrer. Sabemos que o concelho precisa de atenção, de visão e de ação e não desistiremos de acompanhar, de propor, de fiscalizar e de continuar a trabalhar por Ponta Delgada", assegurou.

Isabel Almeida Rodrigues disse que liderou "uma equipa fantástica" e que assume "pessoalmente a responsabilidade" dos resultados eleitorais e felicitou todos os candidatos eleitos em todas as freguesias.

"Levamos esta candidatura com a cabeça erguida e saímos dela com a mesma postura. De consciência tranquila e de coração cheio", acrescentou.

Aos eleitos desejou "coragem, honestidade e compromisso com todos os que vivem" no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, porque "a partir de hoje deixam de representar partidos e passam a representar todas as pessoas".

A coligação Unidos por Ponta Delgada ficou em terceiro lugar com 17,9%, alcançando dois mandatos, para a autarquia de Ponta Delgada, tendo o PSD ficado em primeiro lugar com 33,9% dos votos.

Concorreram à Câmara de Ponta Delgada nas eleições de hoje, para além de Sónia Nicolau (Ponta Delgada Para Todos), Nascimento Cabral (PSD, que se recandidatou a um segundo mandato), Isabel Rodrigues (Unidos por Ponta Delgada - coligação PS, BE, PAN e Livre), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega), Henrique Levy (CDU - coligação PCP/PEV) e Rui Matos (ADN).

O atual executivo camarário é composto por cinco elementos do PSD e quatro do PS.