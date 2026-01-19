"Uns mais à esquerda e outros mais à direita". Seguro diz estar a receber cada vez mais apoios

Seguro disse que tem estado a receber telefonemas de vários líderes políticos, incluindo de André Ventura, que o felicitou pela vitória. O candidato apoiado pelo PS foi o mais votado na primeira volta (31%) e vai disputar a segunda volta com André Ventura, que obteve 24% dos votos no domingo.

, declarou o candidato em declarações aos jornalistas nas Caldas da Rainha.António José Seguro disse estar feliz com os apoios que tem recebido e mostra-se confiante para a segunda-volta, apesar de salientar que “nada está ganho”.“Não vou parar até ao dia 8 de março de 2031”, disse, referindo-se à data em que terminará o primeiro mandato, caso seja eleito presidente da República.Confirmada que estes serão os dois candidatos que vão disputar a segunda volta, agendada para 8 de fevereiro, os candidatos derrotados e as forças políticas têm declarado os seus posicionamentos.A direita parece querer unir-se para derrubar uma possível vitória do Chega na segunda volta. Miguel Júdice, Pacheco Pereira e Poiares Maduro são alguns dos nomes do PSD que garantem que vão votar em António José Seguro no dia 8 de fevereiro. O primeiro-ministro, por sua vez, declarou no domingo que o PSD não vai declarar apoio a nenhum candidato.