Urnas da Cidade Universitária de Lisboa com 17% de participação até às 12h00

As urnas na Cidade Universitária de Lisboa registaram uma participação de 17% até às 12:00, segundo o vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Reis.

Estão inscritos 27.653 eleitores para votar em 118 secções de voto divididas entre os sete edifícios das instalações da universidade, menos 11.600 do que no voto antecipado em Lisboa nas eleições legislativas de 2025.

Gonçalo Reis sublinhou que a organização do ato eleitoral está a "correr bem", com "fiabilidade" e "previsibilidade".

O vice-presidente da Câmara agradeceu à Universidade de Lisboa pela disponibilização do espaço, à Polícia Municipal, que disponibilizou 86 efetivos, e às 250 pessoas da Câmara que estão no local, algumas "desde as 06:00".

Gonçalo Reis agradeceu ainda aos serviços das prisões e dos hospitais que também se associaram, e aos voluntários que estão nas mesas de voto.

"É uma operação de grande envergadura e é uma operação que traz comodidade e flexibilidade para as pessoas", acrescentou.

Mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar hoje antecipadamente, podendo exercer o direito de voto no município escolhido.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no dia 18, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá em 08 de fevereiro.