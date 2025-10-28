"Vamos ter uma nova lei da nacionalidade". Acordo alcançado entre PSD e Chega

"Vamos ter uma nova lei da nacionalidade", afirmou à agência Lusa o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.

Em relação à versão que saiu do processo da especialidade, PSD e CDS aceitam uma reformulação apresentada pelo Chega num ponto muito específico, segundo a qual perde a nacionalidade quem a obtiver por meios manifestamente fraudulentos.

André Ventura explicou que "houve cedências de ambas as partes", mas “conseguimos dois pilares dos três. Foi uma vitória para o Chega do ponto de vista de negociação”.

Afirma que "a outra hipótese era não termos Lei da Nacionalidade".

Assim, depois do acordo firmado com o PSD, Ventura diz que aguarda resposta do Governo para decidir em sede de Assembleia da Republica. Com a lei aprovada "vai ser mais difícil obter a nacionalidade em Portugal", sublinha.



E ainda "vai ser obrigatório para quem pede a nacionalidade tem que ter meios de subsistência e não depender de subsídios" acentua o líder do Chega.

Na proposta do Governo, neste artigo em concreto, estava previsto que "a titularidade de boa-fé de nacionalidade portuguesa originária ou adquirida durante pelo menos dez anos é causa de consolidação da nacionalidade, ainda que o ato que esteve na origem da sua atribuição ou aquisição seja passível de declaração administrativa ou judicial de nulidade". Ou seja, fica passível de ser decidida por um juiz.

Nas conversações que decorreram nos últimos dias, de acordo com fonte social-democrata, o PSD recusou sempre incluir uma exigência do presidente do Chega, para que existisse um automatismo de perda de nacionalidade por crimes graves praticados.

Uma alteração que, se fosse aceite, segundo os sociais-democratas, tornaria inconstitucional o decreto que saísse do Parlamento.