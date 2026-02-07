"Vencer a calamidade". Marcelo apela ao voto na segunda volta das presidenciais

c/ Lusa

O presidente da República dirigiu-se, na noite deste sábado, ao país para apelar à participação na segunda volta das eleições presidenciais, num contexto de danos materiais e humanos causados pela sucessão de intempéries dos últimos dias. “Votar amanhã chama-se vencer a calamidade e refazer o nosso futuro”, clamou Marcelo Rebelo de Sousa.“Hoje, como sempre, falo para todos vós, mas falo em especial para os que perderam familiares e próximos, os que ficaram sem casa ou sem casa sem condições para nela viverem, os que perderam culturas agrícolas, lojas, oficinas, fábricas, os que ficaram dias e noite sem água, luz, telefone, os que viram florestas vergarem, os que sofreram e sofrem cheias imprevisíveis, os que desanimaram, tiveram medo, se sentiram isolados, angustiados ou desesperados”, começou por enumerar o chefe de Estado., prosseguiu.Marcelo assinalou, em seguida, “a resposta dada no dia 1, quatro dias apenas depois da calamidade de 28 de janeiro”: “A vossa resposta foi votarem, votarem em massa e também nas áreas devastadas, também no voto antecipado, tal como há cinco anos foi votarem em pandemia, em todo o país, sem vacinas, com hospitais a transbordarem, com mortes a subirem, com contágios a galoparem”.“Nascemos para resistirmos e resistirmos até vencermos. Somos um país de lutadores., continuou., concluiu o presidente.Horas antes desta comunicação a partir de Belém, a Comissão Nacional de Eleições apelara já à participação na segunda volta das presidenciais, apesar das previsões de mau tempo, defendendo que fossem facultadas as “melhores condições” para tal.