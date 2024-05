Ventura acusa sucessivos governos de falharem nos fundos europeus

Foto: Tiago Miguel Pereira da Costa - RTP

Durante uma ação de campanha em Estremoz, o líder do Chega aponta como exemplo a diferença que existe entre o interior e o litoral.



Sugeriu ainda que Pedro Nuno Santos visitasse estas regiões e demarca-se das criticas de Catarina Martins sobre as eventuais ligações do partido ao Kremlin.



Já o cabeça de lista às eleições europeias, António Tânger Corrêa, nega qualquer apoio à candidatura de Ursula von der Leyen.