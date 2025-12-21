Ventura cita Montenegro e culpa Costa por "esta imigração" em Portugal

"Nunca me vou esquecer disto que foi dito por este primeiro-ministro, num dos dias em que falámos: foi que o António Costa não quis só mais imigração, ele quis esta imigração que estamos a ter (...), sobretudo da zona do Hindustão. Sabendo dos problemas que traziam, sabendo que em muitos dos casos eram pessoas com nada a ver com a nossa cultura. Mas, pior, não vinham cá para beneficiar a nossa cultura, eles vinham para transformar a nossa cultura", afirmou o também líder do Chega num jantar com jovens, no Porto.



Considerando que isto foi "estratégico e político", António Ventura disse que para o antigo primeiro-ministro do PS "quanto menos ou quanto mais pessoas vierem (para Portugal) e acharem que têm algum direito sobre quem está, isto é votos na esquerda e é votos no Partido Socialista".



Por isso, salientou, os elementos da sua candidatura presentes no jantar, juntamente com os jovens, são "os guerreiros da resistência" da cultura portuguesa.



Citando a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, André Ventura prosseguiu o discurso para dizer que "quem não se sente bem ao lado de um crucifixo está no país errado" e que "não é o país onde tem de estar".



Numa intervenção é que não mencionou a sua candidatura à Presidência da República nas eleições marcadas para 18 de janeiro, o também líder do Chega assegurou que a sua luta "não tem nada a ver com nacionalismo, nem tem nada a ver com supremacias de nenhuma raça".



"Tem a ver com defender aquilo que é a supremacia do país e da nação (...), a grande vantagem de sermos portugueses", disse.



Afirmando-se convicto de que a história "vai dar razão" ao que defende, André Ventura insistiu, dirigindo-se aos jovens, que não haverá futuro se o país continuar "a ter esta enchente (de imigrantes)".