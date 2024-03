Foto: Luís Forra - Lusa

O presidente do Chega fez na noite de quarta-feira um comício em Olhão, acompanhado pelo líder do VOX, Santiago Abascal. Ventura disse também que impedirá a entrada de Pedro Sánchez no país, se for necessário.



O líder do Chega insiste que no dia 10 de março vai vencer as eleições e que isso será o maior sismo político da Europa.