Ventura deixa recado a Montenegro: "Só um líder e um partido muito irresponsável deixarão o PS governar"

Foto: Pedro Rocha - Reuters

André Ventura diz que o PS perdeu as eleições e declara o Chega como o grande vencedor desta noite eleitoral. No seu discurso final, o líder do Chega deixou ainda um recado à AD, afirmando que "só um líder e um partido muito irresponsável deixarão o PS governar quando temos na nossa mão a possibilidade de fazer um governo de mudança".