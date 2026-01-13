Ventura divulga lista com 675 euros em donativos embora preveja 100 mil euros

De acordo com a lista, divulgada aos jornalistas pela assessoria do candidato a Belém, a candidatura recebeu, até ao momento, 675 euros em donativos.

A mesma assessoria solicitou aos jornalistas a não divulgação dos nomes dos 17 doadores por uma questão de "proteção de dados pessoais".

Os valores dos donativos variam, desde contribuições de 10 euros até aos 100, valor mais elevado, numa lista que inclui doações de 25 e 50 euros.

De acordo com informação entregue pela candidatura à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, o orçamento de campanha de André Ventura às eleições presidenciais é de 900 mil euros, o quarto mais alto dos candidatos.

Nesse orçamento estão previstos 100 mil euros em donativos e 50 mil de "produto de angariação de fundos".

A divulgação da lista surgiu depois de ter sido questionado novamente o candidato hoje de manhã, em Braga, sobre a lista de donativos e André Ventura ter respondido que estaria disponível à tarde.

A promessa de divulgação da lista de donativos foi feita pelo próprio André Ventura, em 20 de dezembro de 2025, durante a pré-campanha, quando as questões de transparência foram levantadas a propósito da lista de clientes da empresa de Luís Marques Mendes, candidato apoiado por PSD e CDS-PP -- algo que o social-democrata acabou por fazer de forma detalhada.

"Estou completamente disponível [para divulgar a lista de donativos para a campanha]. No fim, a meio, quando vocês entenderem", afirmou na altura André Ventura, acrescentando que iria divulgar "aqueles que apoiam a campanha, quem são e que interesses têm".

No site oficial da candidatura - "Ventura26.pt" - é possível fazer um donativo, preenchendo vários campos com o nome completo, email, Número de Identificação Fiscal e morada.

Contudo, não é possível consultar nesta página a lista de donativos, que foi apenas disponibilizada à comunicação social.

Em 08 de janeiro, o candidato presidencial e líder do Chega, afirmou que iria divulgar a lista para que tudo ficasse "clarinho como a água".

Na campanha às presidenciais de 2021, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) concluiu que a candidatura de Ventura apresentava diversas irregularidades, entre as quais deficiências na prestação de contas, despesas não refletidas nas contas de campanha e ausência de registo dos gastos.

O relatório, divulgado em 2024, aponta ainda para a inexistência de suporte documental para alguns donativos e incumprimento do regime legal relativo a essas doações.

Numa resposta enviada à RTP este mês, a ECFP indicou que, no âmbito da análise às contas da campanha presidencial de 2021, "foi decidida a aplicação de coima ao candidato André Ventura", que foi objeto de recurso para o Tribunal Constitucional.