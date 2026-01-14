Política
Presidenciais 2026
Ventura diz "não queremos Montenegro nesta campanha" e deixa um recado à União Europeia
Depois de muito encontrões. Mais uns e outros mais. A descer a rua de Santa Catarina, no Porto. André Ventura prometeu: "não queremos mais estes bafientos que só alimentaram a corrupção em Portugal".
Foto: Nuno Amaral
Já na Praça da Batalha, ao fim ou início de Santa Catarina, num comício de rua, o candidato tentou ir ao encontro da assistência. "Vou dizer mesmo isto, acho que é o que vocês querem saber, eu não deixarei pedra sobre pedra deste sistema que temos em Portugal", assegurou.
E ao referir-se à Europa, à União Europeia, Ventura deixou uma mensagem: "Aqui mandamos nós". E assim, será, enfatizou. Ventura acredita que assim será "até morrermos". Depois vincou: "Somos Portugal, aqui mandamos nós, não seremos invadidos. São os valores cristãos, os nossos".