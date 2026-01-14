Ventura diz "não queremos Montenegro nesta campanha" e deixa um recado à União Europeia

Já na Praça da Batalha, ao fim ou início de Santa Catarina, num comício de rua, o candidato tentou ir ao encontro da assistência. "Vou dizer mesmo isto, acho que é o que vocês querem saber, eu não deixarei pedra sobre pedra deste sistema que temos em Portugal", assegurou.





O candidato e líder do Chega criticou os "mamões de 50 anos de abril" e, logo a seguir, rejeitou qualquer "presença" do atual primeiro-ministro na candidatura que encabeça., frisou.E ao referir-se à Europa, à União Europeia, Ventura deixou uma mensagem:. E assim, será, enfatizou. Ventura acredita que assim será "até morrermos". Depois vincou: